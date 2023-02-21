شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسجل الهدف الأول للأهلى فى مرمى أسوان برأسية قاتلة بالدقيقة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي في مرمى أسوان برأسية قاتلة بالدقيقة 34 في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة أسوان ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف.

فيما ضم تشكيل أسوان، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 24 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 23 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 22 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

أكبر فوز حققه الأهلى على حساب فريق أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد، سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".

تبلغ القيمة التسويقية للنادى الاهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزهرة الجنوب 3.20 مليون يورو.