7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق،8 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة أسوان بالدورى اليوم .

8 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة أسوان بالدورى اليوم

يفقد الأهلى جهود 8 لاعبين أمام أسوان هم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الاتحاد السكندرى يوقع عقوبات مالية على ثنائى الفريق

رغم النتائج الإيجابية لفريق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز المصرى، لكن إدارة النادى السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي، قررت توقيع عقوبات مالية على كلا من ابراهيم حسن وأحمد عيد، بواقع خصم 20 ألف جنيه من مستحقاتهم لعدم امتثالهم لتعليمات الإدارة في وقت سابق بعدم الظهور فى أى برامج رياضية إلا بعد الحصول على إذن من إدارة النادى مسبقا.

ينتظر مسئولو الزمالك اليوم القرار النهائى لقيد الثلاثى الجديد "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، بعد خروج قرار لجنة التظلمات عقب تسديد مسئولى الزمالك جزءا من المستحقات المالية التى أقرها مسئولو اتحاد الكرة.

يستطلع مسئولو نادى بيراميدز رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى أمر تجديد تعاقد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تعاقد الحارس ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأصبح إكرامى بديلاً لأحمد الشناوى منذ أن عاد الأخير من إصابة الرباط الصليبى، ويرفض مسئولو الفريق السماوى البت فى أمر تجديد تعاقد إكرامى إلا بعد الحصول على موافقة باتشيكو.