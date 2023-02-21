شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل أليو ديانج عن الأهلى بعد عرض بشكتاش التركى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأحمر حاليا، وعدم الانتظار لميركاتو الصيف المقبل، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

ج: فى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر.

س: متى انضم ديانج للأهلى ؟

س: متى ينتهى تعاقد ديانج مع الاهلى ؟

ج: يرتبط ديانج مع الأهلي بعقد حتى صيف 2026.

س: لماذا لايزال القيد الشتوى مفتوح في تركيا ؟

ج: رغم انتهاء فترة القيد الشتوي فى معظم دوريات العالم، إلا أن الأندية التركية ما زال بإمكانها ضم لاعبين جدد وقيدهم حاليا بسبب الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا مؤخراً وتسبب فى خسائر فادحة بالدولتين.

س: متى ينتهى القيد في تركيا ؟

ج: ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى ميركاتو الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.

س: متى يريد بشكتاش التركى حسم صفقة ديانج ؟

ج: أكد مسئولو بشكتاش لنظرائهم في الأهلي عزمهم على إرسال عرض رسمي لضم ديانج حاليا، وأنهم يرغبون في حسم الصفقة خلال الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة الانتقالات الصيفية المقبل حال موافقة الأهلي.

س: ماهو رد الاهلى على عرض بشكتاش لضم ديانج ؟

ج: رفض الأهلي عرض بشكتاش؛ لأن النادي يحتاج اللاعب لاستكمال الموسم الجاري، خاصة أنه مُقيّد أفريقيًّا ومحليًّا ولن يكون الأهلي قادراً على تعويض ديانج بعد غلق باب القيد محليا وأفريقيا.

س: وماذا عن صفقة موليكا ؟

ج: تزامنت مفاوضات بشكتاش مع الأهلي لضم ديانج مع رغبة القلعة الحمراء في ضم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش خلال الصيف المقبل بعدما تسبب الخلاف المالي بسن الطرفين في عدم إتمام الصفقة خلال انتقالات يناير الأخيرة.

س: ماذا قدم ديانج مع الاهلى ؟

ج: لعب ديانج 155 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بإجمالى 11148 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقب للسوبر المحلى ولقب للدوري ومثله لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.