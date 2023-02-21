باريس سان جيرمان يُفكر في إعادة توخيل

ياسر رشاد - القاهرة - منحت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة أخيرة للمدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، بعد الخسارة من بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بمعقل البي اس جي "حديقة الأمراء".

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وكشفت تقارير صحفية عالمية أن باريس سان جيرمان سيتخذ قرار بإقالة جالتيه حال خرج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن الإدارة حددت أكثر من بديل لقيادة الفريق حال خرج البي اس جي من الشامبيونزليج.

وأشارت إلى أن أحد هؤلاء المدربين توماس توخيل، مدرب الفريق السابق،

والذي رحل بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في 2020.

وأكدت التقارير أن النجاحات التي حققها المدرب الألماني مع تشيلسي الإنجليزي والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي جعل إدارة ناصر الخليفي تُفكر في إعادته مرة أخري.

الجدير بالذكر أن توخيل أصبح متفرغًا بعدما رحل عن تشيلسي الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

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