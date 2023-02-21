أول تعليق من محمد النني بعد تجديد تعاقده مع أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - علق المحترف المصرى محمد الننى على تجديد تعاقده مع نادي آرسنال الإنجليزى، الذي بموجبه سيستمر مع الجانرز لمدة موسم آخر.

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ونشر محمد الننى صورًا بقميص نادي أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه كالتالي"يبدأ فصل جديد في رحلتي مع آرسنال، لقد وقعت للتو عقدًا جديدًا بالنسبة لي ، فإن آرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه منذ 7 سنوات ، مما يجعلني اللاعب الأطول خدمة فى ارسنال حاليًا".

وأضاف نجم المنتخب الوطني " آرسنال هو المنزل والعائلة والسعادة والنمو والطموح ،عائلتى آرسنال احبك".

ويستمر محمد النني مع نادي أرسنال الانجليزي حتى يونيو 2024 وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للجانزر في الساعات الأخيرة.

وأدلى محمد النني بتصريحات للموقع الرسمي

للنادي: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثيرًا وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا في أن نكون في أفضل حالاتنا، كل يوم أكون هنا".

وأضاف النني: "إنه يجعلني فخوراً للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عقدى."

وشارك محمد الننى مع آرسنال فى 155 مباراة بجميع المسابقات ،وسجل 6 اهداف وله 10 تمريرات حاسمة خلال 7 سنوات مع المدفعجية.