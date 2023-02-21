موعد مواجهة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الزمالك عن تصحيح مساره في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المتذبذبة للفريق الأبيض في مواجهتي دور المجموعات أمام شباب بلوزداد والمريخ السوداني.

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وكان الزمالك قد تلقي الهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف أمام بلوزداد، بينما تعادل مع المريخ بدون أهداف، في الجولة الثانية.

موعد مباراة الترجي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك بنظيره الترجي التونسي في السادسة من مساء السبتالقادم على ملعب 14 جانفي بتونس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الترجي والزمالك

تُنقل مباراة الترجي والزمالك على قناة "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال العقدين الماضيين.

ترتيب المجموعة

يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأت شباب بلوزداد في الوصافة بـ 3 نقاط، والمريخ السوداني بنقطة واحدة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع بنقطةواحدة أيضًا.

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