الأهلي يتقدم بثلاثية مستحقة على أسوان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام أسوان متقدمًا بثلاثية نظيفة، في المواجهة المقامة بينها على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ثلاثية الأهلي جاءت بتوقيع محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة في الدقائق 34، 41، 47 من عمر الشوط الأول بالمباراة.

هدف ملغي:

حرم " التسلل "، محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف التقدم أمام أسوان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل كهربا هدفًا للأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، لكن حكم الراية ألغاه بداعي التسلل على محمد مجدي أفشة الذي مرر الكرة إلى كهربا داخل

منطقة الجزاء.

أسوان يهدر ركلة جزاء:

قبل نهاية الشوط الأول احتسب محمود البنا ركلة جزاء لصالح أسوان عند حلول الدقيقة 44، لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه ويؤكد تفوق الأهلي في شوط أول مثير ومستحق للأحمر.

ويدخل الأهلي مباراته أمام أسوان متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع بيراميدز وفيوتشر، لكن الأحمر لديه مباريات مؤجلة، بينما يتواجد زهرة الجنوب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.