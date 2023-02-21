القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب ونيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره منتخب نيجيريا في لقاء ناري في المواجهة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس أفريقيا تحت 20 سنة.

ويرغب منتخب نيجيريا تصحيح أخطاء المباراة السابقة أمام السنغال التي انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف من دون رد في الجولة الأولى.

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بينما جماهير منتخب مصر تضع آمالًا كبيرة على تحقيق كتيبة الفراعنة بنتيجة إيجابية أمام نيجيريا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبدالرحمن رشدان، محمد فارس.

خط الوسط: ماجد هاني، كريم الدبيس، خالد عوض، أحمد عبدالرحيم "ايشو".

خط الهجوم: رأفت خليل، بلال

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا:

مظهر.

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا:

تذاع أحداث المباراة بين مصر ونيجيريا على قنوات بي إن سبورت القطرية بتعليق أحمد فؤاد، بينما تذاع المباراة على قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي بتعليق حاتم بطيشة.

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