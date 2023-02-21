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الشناوي يمنع أسوان من تسجيل الهدف الأول

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ياسر رشاد - القاهرة -  فشل أسوان في تسجيل الهدف الأول أمام الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

 

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 وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لركلة جزاء أسوان بعدما سدد أحمد خالد الكرة على يسار الشناوي، لينجح الأخير في التصدي لها ببراعة، ويحرم أسوان من تسجيل هدف

تقليص الفارق.

 ويتقدم الأهلي على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، سجلهما محمود كهربا، وأحمد عبدالقادر.

 

 تشكيل الأهلي:

 

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع : خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف. 

 خط الوسط : أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

 خط الهجوم: كهربا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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