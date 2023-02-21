الأهلي يضيف هدف ثاني أمام أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني أمام أسوان في المواجهة المقامة بينهما على ملعب زهرة الجنوب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد عبدالقادر هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 41 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسين الشحات الذي صنع هدفه الثاني.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق كهربا من ضربة رأسية في الدقيقة 35 من عمر المباراة من كرة عرضية متقنة أرسلها حسين الشحات.

وكان محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد سجل هدفا لكن حكم الراية قد ألغاه بداعي التسلل.

وسجل كهربا هدفًا للأهلي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، لكن حكم الراية ألغاه بداعي التسلل على محمد مجدي افشة الذي مرر الكرة إلى كهربا داخل منطقة

الجزاء.

يقود محمود عبدالمنعم كهربا، الخط الهجومي في

تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أعلنه المدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة أسوان في إطار

منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط : أليو ديانج

ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي وبيرسي تاو.