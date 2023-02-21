موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزى نظيره ريال مدريد الإسبانى، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، بذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف، أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولى المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" على التشكيل التالي..

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون - فابينيو

محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

القناة الناقلة

وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.