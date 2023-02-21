شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصري من مواجهة بيراميدز يواصلون التدريبات فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبون المستبعدون من قائمة المصري التي دخلت في معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، تدريباتهم في بورسعيد، وذلك في انتظار عودة الفريق عقب المباراة المرتقبة.

واستبعد حسام حسن كل من، محمود جاد والذي يغيب للإيقاف بسبب حصوله على طرد في المباراة الماضية أمام فاركو، وفرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، سعيد كمال سعيدو، شريف دابو، رجب عمران، إسلام المزين.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التي تجمع الفريقين غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا للرد على الشائعات التى ترددت فى الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وجاء بيان المصري كالتالي:

تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهله المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.

وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادي المصري يناشد السادة الإعلاميين القائمين على تغطية أخبار النادي بصفة عامة وأخبار الفريق الأول بصفة خاصة بتحري الدقة فيما يتم نشره عن النادي.

وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي من شأنها الإضرار بالنادي وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التي تضرب المثل في الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادي والجهاز الفني حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.

وتهيب إدارة المصري، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادي ، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وذلك باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي.