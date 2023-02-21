شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر فى أولى مبارايتها ببطولة ميريدا للتنس بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تشارك ميار شريف في منافسات الزوجي ببطولة ميريدا للتنس و تستهل مشاركتها غدًا.
وكانت ميار شريف قد فشلت في التأهل من دور الـ 16 لبطولة ليون المفتوحة للتنس، وجاء ذلك عقب خسارتها أمام التشيكية ليندا نوسكوفا "المصنفة رقم 56 عالميا" بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و2-6.
يذكر أن ميار شريف صعدت لهذا الدور، عقب انسحاب منافستها الكرواتية آنا كونجو، المصنفة رقم 142 عالميا، بالدور الأول الـ32، حيث فازت ميار في المجموعة الأولى 6-2 وتقدمت في الثانية 3-2، وذلك قبل انسحاب اللاعبة الكرواتية.
كما ودعت ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة من البولندية ماجدة لينيت، في مجموعين دون رد، وذلك بعد تأجيل المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وخسرت ميار شريف المجموعتين الأولى والثانية، في مستهل مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد انتهاء المجموعة الأولى بنتيجة 5- 7، قبل أن تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1، لتستقر في الترتيب 54 على العالم بعد وداع البطولة.
يشار إلى أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، هي أولى البطولات الكبرى «جراند سلام» التي تنطلق هذا الموسم، وانتهت منافساتها أمس.