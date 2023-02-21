شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر فى أولى مبارايتها ببطولة ميريدا للتنس بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، والمصنفة رقم 53 عالميا أولى مبارياته في منافسات الفردي ببطولة ميريدا للتنس المقامة بالمسكيك أمام الإيطالية المصنفة 68 عالميًا كاميلا جيورجي في الدور الأول بنتيجة 2/0، حيث جاءت نتيجة المجموعات : 6/4 6/2.

ومن المقرر أن تشارك ميار شريف في منافسات الزوجي ببطولة ميريدا للتنس و تستهل مشاركتها غدًا.