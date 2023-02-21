شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجهز وادى وقمر لمواجهة الاتحاد السكندري بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى محمود وادى وخالد قمر لاعبا طلائع الجيش من العودة لقائمة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب وادى وقمر عن الطلائع في مباراة انبى بسبب معاناتهم من شد في العضلة الخلفية حيث ينفذ الثنائى برنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء تدريبات إستشفائية للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة انبى التي انتهت بالتعادل السلبى فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لزعيم الثغر .

ومن المقرر أن يحصل فريق الطلائع على راحة من التدريبات غداً الأربعاء ثم يستأنف تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

رفض عماد النحاس المدير الفني للطلائع فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري خوفاً من الاجهاد في ظل ضيق الوقت قبل المباراة القادمة مع زعيم الثغر.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.