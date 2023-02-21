شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دعم جمهور الأهلى للاعبين وكولر على هامش مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي ، على فيس بوك صوراً لجمهور الفريق في مدرجات أستاد أسوان خلال دعم الفريق وجهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولرقبل أنطلاق مباراة أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.



صفحة الاهلي تنشر صورا لدعم كولر



الأهلي



جماهير الاهلي 33



جمهور الأهلي 1



جمهور الأهلي 2



جمهور الأهلي والشناوي



كولر 1



كولر 3



كولر

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف .

فيما يضم تشكيل أسوان ، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.