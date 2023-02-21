شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان.. الشحات وعبد القادر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره أسوان على ستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبد المنعم، محمود متولى ، خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أحمد القندوسي، حمدي فتحي، أليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، كهربا، حسين الشحات.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية ، في المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.