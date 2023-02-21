شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك من المشاركة بشكل أساسى فى مباراة فريقه أمام الترجى التونسى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد تماثله للشفاء ومشاركته فى جزء من اللقاء الأخير أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية للبطولة .

وتماثل حمزة المثلوثى للشفاء بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به فى عضلة السمانه وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ويرغب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك فى إشراك حمزة المثلوثى نظرا لخبراته الأفريقية الكبيرة بالإضافة لمعرفة اللاعب بأجواء ستاد رادس منذ أن كان لاعبا بالصفاقسى التونسى .

كان فيريرا اعتمد على الناشئ محمد طارق لسد الفراغ فى الجبهة اليمنى بعد إصابة الثنائى الأساسى حمزة المثلوثى وعمر جابر ، بالإضافة لعدم قناعة المدير الفنى بمستوى محمد عبد الغنى فى تلك الجبهة .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بالتساوى مع المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع المريخ ، بينما خسر أولى مبارياته أمام شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ .