شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد لاعب منتخب الشباب : نحترم جميع المنافسين و مواجهة نيجيريا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر فايد مدافع منتخب مصر للشباب ، أننا نحترم جميع المنافسين نيجيريا مثل موزمبيق حيث ندرك أهمية المباريات، مشيراً إلي أن مواجهة غداً أمام نيجيريا صعبة على الطرفين حيث يسعى كل منهم حصد الثلاث نقاط و التأهيل للدور الثانى من عمر البطولة.

وأضاف عمر فايد خلال المؤتمر الصحفى المقام بإستاد القاهرة الدولى قائلا " لم نقصر في مباراة موزمبيق ونعرف قيمة مواجهة نيجيريا و نلتزم بتعليمات محمود جابر ونعد بتقديم الأفضل أمام نيجيريا ".

وعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب ، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، على أن يخوض الفريق مرانه الأخير فى الثالثة والنصف عصر غد بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة النسور.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.