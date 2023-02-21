شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة": غدا انطلاق أكبر مؤتمر ومعرض رياضى "سبورتس إكسبو" بإفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة يقام على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، تنطلق صباح غد الأربعاء فعاليات "سبورتس إكسبو" كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".

يفتتح مؤتمر ومعرض "سبورتس إكسبو" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من السادة الوزراء والمعنيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين في مختلف قطاعات الرياضة، وبمشاركة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالاستثمار الرياضي من القطاعين العام والخاص بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومن مختلف دول العالم.

يضم "سبورتس إكسبو" مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطوري المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية إدارة المشروعات والملاعب الرياضية.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :"يعد معرض ومؤتمر ... سبورتس إكسبو"واحداً من أكبر الأحداث الرياضية وسيكون علامةً بارزةً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال ما سيطرحه من مناقشات وفعاليات متنوعة، وعرض أبرز ما توصلت إليه صناعة الرياضة من آفاق جديدة على مستوى العالم"، مقدماً الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الرعاية الكريمة لهذا الحدث، ودعم الحكومة المصرية وحرص السيد دولة رئيس الوزراء على حضور افتتاح المؤتمر .

أضاف وزير الرياضة أن مؤتمر سبورتس إكسبو يهدف مخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته، ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي، وبحث سبل تعظيم دور الرياضة في الاقتصاد القومي والتعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية في مجال الرياضة، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في ضوء تزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، وهو ما يدفعنا إلى استقطاب المزيد من الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية للتعاون مع الشركات والقطاعات الرياضية المحلية.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة إلى العديد من الخبراء بمختلف الدول للمشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض لمناقشة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الرياضية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع شركة دلتا كونكس -الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية-، وتبرز أهمية المؤتمر في تعظيم الاستفادة من صناعة تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وبما يعزز من إمكانيات مصر الحقيقية، وبناء خارطة طريق لمواطنين أصحاء لائقين بدنياً، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات منها :"الرياضة أسلوب حياة، إعداد الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، الاستثمار الرياضي، تطوير كرة القدم المصرية، تجربة الدوري الاسباني (لاليجا)، اكتشاف ورعاية الموهوبين وإعداد الأبطال الرياضيين، تدريبات القوة وتحمل الأبطال الأولمبيين، الطب الرياضي وإصابات المجال والطريق للتعافي".