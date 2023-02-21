شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجأة أسوان الليلة ..الزمالك يستعجل حسم ملف قيد الثلاثى."النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلي يخشى مفاجآت أسوان اليوم فى الدورى ،الزمالك ينتظر القرار النهائى لقيد الصفقات الجديدة.

الأهلي يخشى مفاجآت أسوان اليوم فى الدورى

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20

الزمالك ينتظر القرار النهائى لقيد الصفقات الجديدة

ينتظر مسئولو الزمالك اليوم القرار النهائى لقيد الثلاثى الجديد "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، بعد خروج قرار لجنة التظلمات عقب تسديد مسئولى الزمالك جزءا من المستحقات المالية التى أقرها مسئولو اتحاد الكرة.

وكان مسئولو الزمالك قاموا بتسجيل اللاعبين الثلاثة على سيستم الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى ووضعتهم فى قائمة الفريق، إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد اللاعبين بداعى عدم الحصول على جزء من المستحقات المالية، وهو ما جعل مسئولى النادى الأبيض يقومون بتصعيد الأمر للفيفا التى أقرت بأن الأمر شأن داخلى ويجب اتخاذ قرار نهائى فى هذا الأمر.

ويستعجل مسئولو الزمالك حسم الملف بشكل كامل للاستعانة بخدمات الثلاثى الجديد لسد العجز فى المراكز الثلاثة بالفريق، فى ظل النقص الكبير الذى يشهده الفريق فى كافة المراكز نظرا لكثرة الإصابات والإيقافات التى يعانى منها .

فيريرا يحسم موقف الونش من رحلة الفريق إلى تونس غدا

يحسم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الموقف النهائى لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى غداً الأربعاء.

وتعافى الونش من إصابته بالرباط الصليبى خلال الفترة الماضية وعاد للمشاركة مع الفريق فى التدريبات اليومية، ويأمل فيريرا اصطحاب اللاعب معه فى لقاء الترجى لسد الفراغ فى الخط الخلفى والذى أصبح مستباحا أمام هجوم المنافسين.

ويحتاج الزمالك لقدرات الونش بجانب حسام عبد المجيد نظرا لعدم وجود البديل الكفء نظرا لإصابة مصطفى الزنارى وعدم قيد محمود شبانه العائد من فترة إعارة مع سموحه السكندرى بسبب أزمة القيد بين الزمالك ومسئولى اتحاد الكرة.

بيراميدز يستطلع رأى باتشيكو فى تجديد عقد شريف إكرامى

يستطلع مسئولو نادى بيراميدز رأى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فى أمر تجديد تعاقد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تعاقد الحارس ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وأصبح إكرامى بديلاً لأحمد الشناوى منذ أن عاد الأخير من إصابة الرباط الصليبى، ويرفض مسئولو الفريق السماوى البت فى أمر تجديد تعاقد إكرامى إلا بعد الحصول على موافقة باتشيكو.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى التأكد من رغبة باتشيكو فى استمرار شريف إكرامى، خاصة أنه حارس صاحب خبرات كبيرة، وإضافة قوية للفريق، وبدل كفء للشناوى، ويعد حافزا قويا لأحمد الشناوى ويدفعه للمحافظة على مستواه حتى لا يفقد المشاركة الأساسية ويعود شريف إكرامى لحراسة عرين بيراميدز.