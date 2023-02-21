شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صعيد الفرق والفردي للرجال والسيدات خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن تكون خريطة البطولة على النحو التالي:

يوم الخميس 23 فبراير:

بداية منافسات دور المجموعات لفردي الرجال 9:00

تتبع بمنافسات الأدوار الإقصائية التمهيدية حتى دور الـ64 على صعيد الرجال

يوم الجمعة 24 فبراير:

بداية منافسات دور المجموعات لفردي السيدات 9:00

منافسات الأدوار الإقصائية التمهيدية حتى دور الـ64 لفردي السيدات

يوم السبت 25 فبراير:

دور الـ64 الرئيسي للرجال 8:00

دور الـ64 الرئيسي للسيدات 9:40

تتبع بمنافسات دور الـ32 وحتى نصف النهائي

منافسات نصف النهائي والنهائي لفردي الرجال والسيدات 18:15

يوم الأحد 26 فبراير:

منافسات دور الـ32 للفرق رجال وسيدات 8:00

تتبع بمنافسات دور الـ16 وحتى نصف النهائي

مباريات الميدالية البرونزية 16:30

تتبع بالمبارايات النهائية

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.