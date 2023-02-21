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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة قبل مواجهة الإسماعيلى : لستم بحاجة للسهر لمشاهدة كلاسيكو الكوبا أميركا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وعلقت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة علي موقع "الفيس بوك" علي مباراة الفريقين قائله "لستم بحاجة للسهر حتى هذا الوقت لمشاهدة كلاسيكو الكوبا أميركا ، فقط اضبطوا ساعاتكم اليوم على الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة".
ومن المعروف ، ان فريق الاسماعيلي يلقب ببرازيل مصر ، فيما يلقب فريق غزل المحلة بأرجنتين مصر .
المحله
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث سيدير اللقاء نادر قمر الدولة حكم ساحة، ويعاونه سمير جمال مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد عباس قابيل وشريف عبد الله.
وتعتبر هذه المباراة الـ 2 التي يديرها نادر قمر الدولة للإسماعيلي طوال تاريخه، حيث فاز الاسماعيلى على سموحة بهدف دون رد في الدوري في 13 يوليو 2022 بصافرة نادر قمر الدولة
وأشهر الإنذارات لـ 3 لاعبين وهم محمد دسوقي ومحمد فوزي ومحمد هاشم.