شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة قبل مواجهة الإسماعيلى : لستم بحاجة للسهر لمشاهدة كلاسيكو الكوبا أميركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، فريق غزل المحلة اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعلقت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة علي موقع "الفيس بوك" علي مباراة الفريقين قائله "لستم بحاجة للسهر حتى هذا الوقت لمشاهدة كلاسيكو الكوبا أميركا ، فقط اضبطوا ساعاتكم اليوم على الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة".

ومن المعروف ، ان فريق الاسماعيلي يلقب ببرازيل مصر ، فيما يلقب فريق غزل المحلة بأرجنتين مصر .



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