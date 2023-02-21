شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود فريد شوقى ومصطفى الخواجة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود الثنائى مصطفى الخواجة وفريد شوقى لاعبا الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراتى انبى و الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين، بينما غاب فريد شوقى عن مباراة انبى بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء تدريبات إستشفائية للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة انبى التي انتهت بالتعادل السلبى فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لزعيم الثغر .

ومن المقرر أن يحصل فريق الطلائع على راحة من التدريبات غداً الأربعاء ثم يستأنف تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

رفض عماد النحاس المدير الفني للطلائع فكرة إقامة مباراة ودية للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري خوفاً من الاجهاد في ظل ضيق الوقت قبل المباراة القادمة مع زعيم الثغر.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.