شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الاهلى وأسوان في الدوري قبل لقاء الدوري اليوم؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره أسوان على ستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية ، في المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.



الاهلى

وفاز الاهلى على البنك الاهلى بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022