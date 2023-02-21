شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يقترب من الانضمام لقائمة الزمالك أمام الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من الإنضمام لقائمة الفريق المسافرة إلى تونس بعد غدا الخميس لمواجهة الترجى التونسى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل باستاد رادس .

كان الونش قد تعافى من إصابته بالرباط الصليبى فى بداية الموسم وخاض تدريبات تأهيلية طيلة الشهر الماضى ثم شارك فى التدريبات مع زملائه وظهر بمظهر جيد فى الوقت الذى يخشى فيه الجهاز الفنى بقيادة فيريرا الإستعجال فى الدفع به فى المباريات حفاظا عليه إلا أن رغبة اللاعب فى المشاركة أمام الترجى ربما ترجح كفته فى السفر مع زملائه لتونس .

ومن المقرر أن يتخذ فيريرا غدا الأربعاء وقبل إعلان القائمة بشكل نهائى موقفه النهائى بشأن إنضمام اللاعب من عدمه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بالتساوى مع المريخ السودانى صاحب المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع المريخ ، بينما خسر أولى مبارياته أمام شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ .