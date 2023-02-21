شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على أسوان فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره أسوان في جولة جديدة من الدوري المصري من أجل تحقيق الهدف المنشود في مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة المسابقة الذي يتربع عليها الأهلي رغم تأجيل 3 مباريات له لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للنادى الاهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزهرة الجنوب 3.20 مليون يورو.



الاهلي واسوان

ويغيب عن الاهلى في مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية بسبب الإصابة فيما يستعيد الفريق جهود مدافعه خالد عبد الفتاح بعد انتهاء الإيقاف.

في المقابل ، يتمسك أيمن الرمادى المدير الفني لأسوان بالخروج من مباراة الاهلى بنتيجة إيجايبة على غرار المباراة الكبيرة التي قدمها تماسيح النيل أمام الزمالك ليخطف النقاط الثلاث من أنياب الفارس الأبيض.

ويسعى أسوان لتحقيق مفاجأة جديدة في الدوري، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بالزمالك عن طريق إستغلال تراجع الاهلى فنياً وبدنياً في مبارياته الأخيرة ويعاني الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالي المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة في تجنب التراجع البدني.

ويعول تماسيح النيل على تألق المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني والنيجيري رافايل أباجو لاعب الوسط، بخلاف بعض العناصر المميزة، مثل إيفونا ومحمد حمدي زكي وعماد فتحي.