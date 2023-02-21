شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري مميز قبل مباراة الأهلي وأسوان بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت مدرجات ستاد أسوان الرياضي، باللونين، الأحمر والأزرق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي وأسوان في الجولة 19 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.



جماهير اسوان (1)



جماهير اسوان (2)



جماهير الاهلى

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني فريق الأهلى تشكيل فريقه لمباراة أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها الساعة 2.45 عصر اليوم الثلاثاء.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أسوان ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف .

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.