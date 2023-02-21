اخبار الرياضه

الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بالخلفية ويغيب عن الاتحاد أسبوعين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بالخلفية ويغيب عن الاتحاد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

خضع محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى للاشعة عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الداخلية أمس ، وخروجه من المباراة متأثر بالإصابة ، حيث أثبتت إصابته بمزق فى الخلفيه يحتاج لفتره علاج لا تقل عن أسبوعين.

 

وقال عمرو الأشلم مدير الملف الطبى للإتحاد السكندرى، أن التأهيل سيبدأ فورا مع اللاعب رغم حصول اللاعبين على راحة سلبية 48 ساعة ، حيث يعتبر محمود علاء من العناصر الأساسية بالفريق ويعتمد عليه فى النواحى الدفاعية بالإضافة انه يقوم بالمهام الهجومية وقادر على إحراز الاهداف .

 

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الممتاز هذا الموسم.

 

وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.

 

بهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات .

 

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا