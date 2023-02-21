شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بالخلفية ويغيب عن الاتحاد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى للاشعة عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الداخلية أمس ، وخروجه من المباراة متأثر بالإصابة ، حيث أثبتت إصابته بمزق فى الخلفيه يحتاج لفتره علاج لا تقل عن أسبوعين.

وقال عمرو الأشلم مدير الملف الطبى للإتحاد السكندرى، أن التأهيل سيبدأ فورا مع اللاعب رغم حصول اللاعبين على راحة سلبية 48 ساعة ، حيث يعتبر محمود علاء من العناصر الأساسية بالفريق ويعتمد عليه فى النواحى الدفاعية بالإضافة انه يقوم بالمهام الهجومية وقادر على إحراز الاهداف .