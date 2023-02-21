شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود علاء بالخلفية ويغيب عن الاتحاد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال عمرو الأشلم مدير الملف الطبى للإتحاد السكندرى، أن التأهيل سيبدأ فورا مع اللاعب رغم حصول اللاعبين على راحة سلبية 48 ساعة ، حيث يعتبر محمود علاء من العناصر الأساسية بالفريق ويعتمد عليه فى النواحى الدفاعية بالإضافة انه يقوم بالمهام الهجومية وقادر على إحراز الاهداف .
وتقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.
بهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات .