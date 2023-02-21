شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مباراة جمعت اللأهلى مع أسوان قبل لقاء اليوم ؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع أسوان باستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 24 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 23 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 22 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

أكبر فوز حققه الأهلى على حساب فريق أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد، سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".



اسوان والاهلي

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية، في المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.