مدرب نيجيريا: الخسارة أمام السنغال دافع لنا للتعويض أمام مصر

القاهرة - سامية سيد - يرى لادن بوسو المدير الفني لمنتخب نيجيريا ان خسارة فريقه امام السنغال في ضربة البداية ببطولة امم افريقيا للشباب دافع للاعبين لتقديم مساوى افضل أمام مصر.

واوضح بوسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر غدا انه عليه التعامل مع اللاعبين نفسيا لاخراجهم من الحالة النفسية بعد الهزيمة من السنغال.

وأوضح بوسو ان المباراة المرتقبة مهمة للدفاع عن اسم نيجيريا كونهم الاسم المنتخب الاكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات .

ويلاقى منتخب مصر للشباب نظيره نيجيريا في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، و المقرر لها غدا الاربعاء فى تمام الساعة السابعة مساءا على ستاد القاهرة الدولى .

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.