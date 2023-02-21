شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح يعلن أعتزاله كرة القدم رسمياً ويبدأ العمل فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إبراهيم صلاح لاعب خط وسط فريق الزمالك و منتخب مصر اعتزاله كرة القدم نهائياً والتوجه الى خوض دراسة بعض الدورات المدربين و الحصول على الرخص للعمل كمدرب خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح إبراهيم صلاح خلال تصريحات خاصة ، قائلا " أكتفيت بالفترة التي قضاتها في الملاعب ، والآن أعمل على التوجه الى دراسة عمل الدورات التدربية و العمل كمدرب و الانضمام الى أحد الجهزة الفنية بأحد الأندية الكبرى في الدورى المصرى الممتاز " .

ولعب إبراهيم صلاح للعديد من الأندية حيث بداء في فريق المنصورة ثم أنتقل للزمالك موسم 2009 / 2010 أستمر لمدة 4 مواسم و خاض تجربة أحتراف بفريق العروبة السعودى موسم 2013 / 2014 ثم عاد للقلعة البيضاء بعد موسم واحد فقط و أنضم لفريق سموحة على سبيل الإعارة موسم 2017 / 2018 وتعاقد معه مسئولي المقاولون العرب لمدة 4 سنوات وأختتم مسيرته بفريق غزل المحلة الموسم الماضى و خاض مع منتخب مصر 34 مباراة دولية تحت قيادة حسن شحاتة و الامريكى بوب برادلى .

وحصد إبراهيم صلاح مع فريق الزمالك بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2014 / 2015 و بطولة كأس مصر ( مرتين ) موسم 2015 / 2016 .

وولد إبراهيم صلاح عبد القادر عبد الفتاح محمد جاد بمحافظة الدقهلية مدينة المنصورة في 1 أبريل عام 1987 .