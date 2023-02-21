شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي ميلو بيريرا يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا لكلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب اتحاد الكرة من اتمام الاتفاق مع البرتغالى ميلو بيريرا، لتولى مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية مقابل ١٥ الف دولار خلفًا للإنجليزى مارك كلاتنبيرج، الذي تقدم باستقالته بعد خلافاته مع أعضاء الجبلاية .
وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.
وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى وقت سابق، تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.
ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.