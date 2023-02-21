شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي ميلو بيريرا يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا لكلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب اتحاد الكرة من اتمام الاتفاق مع البرتغالى ميلو بيريرا، لتولى مهمة إدارة لجنة الحكام الرئيسية مقابل ١٥ الف دولار خلفًا للإنجليزى مارك كلاتنبيرج، الذي تقدم باستقالته بعد خلافاته مع أعضاء الجبلاية .

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.