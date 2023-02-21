شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت فاركو وحرس الحدود قبل لقاء الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره حرس الحدود فى المباراة التي يستضيفها ستاد حرس الحدود بالمكس اليوم الثلاثاء فى تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز المصري.

يدخل فاركو المباراة برصيد 22 نقطة محتلًا بهم المركز الثامن، ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

فيما يدخل حرس الحدود المباراة برصيد 14 نقطة محتلًا بهم المركز السابع عشر.

يقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما حرس الحدود أحمد أيوب .

وتعد مواجهة الليلة هي العاشرة بين الفريقين :

(موسم 2016/2017)

دوري القسم الثاني :

- الدور الأول : التعادل السلبي بدون أهداف

- الدور الثاني : فوز حرس الحدود 3-1

(موسم 2017/2018)

دوري القسم الثاني :

- الدور الأول : فوز فاركو 1-0

- الدور الثاني : فوز حرس الحدود 2-0

كأس مصر :

- فوز حرس الحدود 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1

(موسم 2020/2021)

دوري القسم الثاني :

- الدور الأول : فوز فاركو 1-0

- الدور الثاني : فوز حرس الحدود 2-1

كأس مصر :

- فوز حرس الحدود 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف

(موسم 2022/2023)

الدوري الممتاز :

- الدور الأول : فوز فاركو 1-0

ويقود المباراة تحكيميًا هشام الفلال ويعاونه كل من عدي عيد مساعد أول حسن رمضان مساعد ثاني محمود منصور حكم رابع، مصطفى عثمان حكم فيديو، محمد عطا حكم فيديو مساعد.