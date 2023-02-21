حسام حسن يسعى لتصحيح أوضاع المصري البورسعيدي أمام بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، إلى تصحيح أرقامه مع الفريق البورسعيدي، حيث لم يحقق أى فوز فى آخر 6 مباريات مع الفريق البورسعيدى، حيث قاد المصرى للتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين، ليحقق حسام حسن نسبة فوز تصل إلى 25% مع المصرى هذا الموسم برصيد 3 انتصارات فقط من أصل 12 مباراة قاد خلالها المصرى منذ توليه المسئولية.

واستقبلت شباك المصرى تحت قيادة حسام حسن 13 هدفاً، بينما سجل لاعبو الفريق البورسعيدي 11 هدفاً.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.