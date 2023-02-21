شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو وطاهر وقندوسي على "دكة" الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة أسوان المقرر لها عصر اليوم ، كلً من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف وشادي حسين ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي وبيرسي تاو.

ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على أسوان باستاد أسوان الرياضى الساعة 2.45 عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، حسين الشحات ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ومحمد أشرف .

فيما يضم تشكيل أسوان ، كلاً من : عمرو حسام ، أحمد فتحي "كاستيلو" ، محمد حمدي زكي ، محمد مصطفى ميدو ، محمد ناجي جدو ، عماد فتحي ، أحمد خالد ، رفائيل أجاوا ، على فتحي ، إسلام صلاح وبلال السيد

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.