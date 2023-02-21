ميدو يبحث عن الفوز الثانى مع الإسماعيلى أمام غزل المحلة..اليوم

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى نظيره غزل المحلة، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه استاد الإسماعيلية، فى ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

يأمل أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى الخروج بالثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثانى مع الدراويش، مستعينا بالصفقات التى ضمها فى الانتقالات الشتوية والتى جهزها للدفع بها أمام المحلة، وطالب ميدو من اللاعبين بضرورة الثقة فى إمكانياتهم وتقديم أفضل ما لديهم من أجل إعادة الدراويش لمكانته الأساسية، ويستعيد جهود لاعبه عبد الرحمن مجدى اليوم بعد غيابه عن الدراويش فترة طويلة.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 8 مباريات، خسر الأولى أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، وخسر من حرس الحدود بهدفين دون رد، ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع أسوان سلبياً، ثم حقق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

وخلال ثمانية لقاءات حقق ميدو انتصارا وحيدا وأربعة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة نادر قمر الدولة، ويعاونه سمير جمال ومحمود عبد السميع مساعدين، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، بجانب محمد عباس قابيل حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعد حكم فيديو.