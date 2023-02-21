شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يفاجئ ليفربول بقرار صادم قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فلورنتينو بيريز،رئيس نادي ريال مدريد، بإلغاء رحلته إلى ليفربول، وذلك إثر وفاة أسطورة البلانكو السابق امانسيو كما عاد بوتراجينيو إلى مدريد حيث لن تكون هناك وجبة غذاء بين إداريي الريال وليفربول قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

هذا وتعد وجبة الغذاء أمر متعارف عليه قبل مثل تلك المباريات الكبرى ولكن للظروف الحزينة التي يمر بها الريال بوفاة أحد أهم أساطيره تم إلغاء الأمر من قبل بيريز مع تفهم من إدارة ليفربول.

وكان بيريز يسعي للإلتحاق ببعثة الفريق المدريدي، فى إنجلترا من أجل دعم الفريق فى تلك المواجهة الصعبة، كعادته فى المباريات الكبيرة، قبل أن يتراجع فلورنتينو عن هذه النية بسبب حالة الوفاة التى تعرض لها الفريق.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.