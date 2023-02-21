شكرا لقرائتكم خبر عن وعد مثير من صلاح قبل مواجهة ريال مدريد فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك حالة من التفائل الكبير التى تسيطر على لاعبي ليفربول قبل إستضافة ريال مدريد الليلة، فى معقله داخل الآنفيلد، حيث يثق الريدز فى قدرته على تحقيق الفوز فى تلك المواجهة، لتسهيل مهمته فى لقاء الإياب.

فعلى الرغم من حالة التذبذب التى يعاني منها ليفربول هذا الموسم، على الإطار المحلي، إلى أن الفريق يثق فى قدراته بسبب إمتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة فى المحافل الدولية، التى تمكنها من الظهوى بثوب الند الشرس أمام الميرنجي.

وفى هذا الإطار، قام صلاح بوعد مدربه الألماني كلوب فى المران الختامي للمباراة أمس، بأنه سيقوم بهز شباك الفريق المدريدي فى المواجهة القادمة، وستكون هذه المباراة مغايرة تمامًا لما حدث فى نهائي الموسم الماضي.



كلوب يثق فى قدرات صلاح

وأعرب كلوب للاعب عن ثقته الكبيرة فى قدرات اللاعب على صناعة الفارق فى مواجهة الليلة ومنح فريقه الأفضلية، الشئ الذي قد يساعد الفريق كثيرًا فى الوصول إلى الدور ربع النهائي، فى حالة إذا ما كان اللاعب فى حالته الفنية المعهودة بالمواجهات الكبري.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.