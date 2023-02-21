الامارات | مواعيد إشغالات الطرق في دبي خلال طواف الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية عن مواقيت الإشغالات المؤقتة لشوارع وطرق دبي، خلال سباق المرحلة الرابعة، الخميس (23-2-2023)، ليتمكن الجمهور من اتخاذ الطرق البديلة لتفادي التأخير، وبما يضمن انسيابية مرور الدرّاجين وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع، على النحو التالي:



- شارع الخليج باتجاه الشندغة: من 12:15 إلى 12:35

- شارع الخليج باتجاه شارع الميناء: 12:20 إلى 12:45

- شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد: 12:30 إلى 12:50

- شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين: 12:25 إلى 12:55

- شارع الأصايل: 12:25 إلى 1:15

- شارع المرابع باتجاه شارع الخيل: 12:55 إلى 1:20

- شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة: 01:15 إلى 1:40

- شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم: 1:30 إلى 2:00

- شارع القدرة باتجاه أم سقيم: 1:50 إلى 2:30

- شارع إكسبو طريق الهباب إلى مدينة إكسبو دبي: 2:05 إلى 2:40

- شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان: 2:45 إلى 3:20

- شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد: 2:55 إلى 3:35

- شارع الأصايل من 3:00 إلى 3:45

- شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول: 3:10 إلى 3:50

- مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا: 3:15 إلى 3:50

- جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس: 3:20 إلى 4:20

- شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام: 3:35 إلى 4:25

- شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دبي هاربور: 3:40 إلى الساعة 4:30