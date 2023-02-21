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الامارات | مواعيد إشغالات الطرق في دبي خلال طواف الإمارات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إشغالات الطرق في دبي خلال طواف الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية عن مواقيت الإشغالات المؤقتة لشوارع وطرق دبي، خلال سباق المرحلة الرابعة، الخميس (23-2-2023)، ليتمكن الجمهور من اتخاذ الطرق البديلة لتفادي التأخير، وبما يضمن انسيابية مرور الدرّاجين وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع، على النحو التالي:


- شارع الخليج باتجاه الشندغة: من 12:15 إلى 12:35
- شارع الخليج باتجاه شارع الميناء: 12:20 إلى 12:45
- شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد: 12:30 إلى 12:50
- شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين: 12:25 إلى 12:55
- شارع الأصايل: 12:25 إلى 1:15
- شارع المرابع باتجاه شارع الخيل: 12:55 إلى 1:20
- شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة: 01:15 إلى 1:40
- شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم: 1:30 إلى 2:00
- شارع القدرة باتجاه أم سقيم: 1:50 إلى 2:30
- شارع إكسبو طريق الهباب إلى مدينة إكسبو دبي: 2:05 إلى 2:40
- شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان: 2:45 إلى 3:20
- شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد: 2:55 إلى 3:35
- شارع الأصايل من 3:00 إلى 3:45
- شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول: 3:10 إلى 3:50
- مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا: 3:15 إلى 3:50
- جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس: 3:20 إلى 4:20
- شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام: 3:35 إلى 4:25
- شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دبي هاربور: 3:40 إلى الساعة 4:30

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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