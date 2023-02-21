اخبار الرياضه

كهربا أساسيا.. ٥ تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام أسوان

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به أسوان، اليوم، في الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بخسارته في دوري أبطال إفريقيا على يد الهلال السوداني ١-٠.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب برصيد 37 نقطة من أصل 15 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا