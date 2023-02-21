كهربا أساسيا.. ٥ تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام أسوان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به أسوان، اليوم، في الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بخسارته في دوري أبطال إفريقيا على يد الهلال السوداني ١-٠.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من أصل 15 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.