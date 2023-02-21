موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، باستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة ال ١٩ لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بخسارته في دوري أبطال إفريقيا على يد الهلال السوداني ١-٠.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من أصل 15 مباراة، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

تشكيل الأهلي أمام أسوان:

أعلن مارسيل كولر تشكيل الأهلي الرسمي وضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

القناة الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.