الأهلي يجدد تعاقد ثنائي الدفاع عقب مباراة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة النادي الأهلي على تجديد عقد ثنائي الفريق ياسر إبراهيم ومحمود متولي لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقة الرسمية من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال شبانة في تصريحاته خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تم الاتفاق على الإعلان الرسمي لاستمرار اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة صن داونز.

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وأتم شبانة أن إدارة الأهلي ستعلن تباعا خلال الفترة المقبلة عن تجديد بقية اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم.

الزمالك يستعد للترجى بدون الثلاثى الجديد

أكد شبانة أن مسئولي الزمالك فى انتظار حسم لجنة التظلمات قرارها بشأن قيد الصفقات الجديدة أملا في انضمام اللاعبين لبعثة الفريق المغادرة إلى تونس.

وقال شبانة أنه بعدما تم الإعلان خلال الأيام الماضية أن

اجتماع اللجنة سيكون الاثنين بمقر اتحاد الكرة، لم يحدث الأمر، وهو ما أثار عضب مسئولي القلعة البيضاء.

وأضاف: من الواضح أن اللجنة ستأخذ بعض الوقت لتجهيز حيثياتها فى اتخاذ القرار سواء بإقرار القيد او عدمه وهو ما يعنى ان اللاعبين الثلاثة بلحاج ومنسى ومحمود شبانة لن يلحقوا بمباراة الترجي.

واختتم لم نتابع مشاركة الثلاثى مع الزمالك لنتحدث عن تأثيرهم والأهم ان يعود نجوم الفريق مثل زيزو وشيكابالا والجزيرى وفتوح بمستواهم وذلك سيكون اهم كثيرا.

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