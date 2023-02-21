إصابة لاعب ريال مدريد قبل موقعة ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية قبل ساعات من لقاء ليفربول ضمن منافسات دور ربع نهالي بطولة دوري بطال أوروبا.

وتعرض النمساوي دافيد ألابا، مدافع الملكي، لإصابة في التدريبات الأخيرة.

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لكن أكدت التقارير، أن الإصابة لن تؤثر على تواجد ألابا في التشكيل الأساسي للمدرب كارلو أنشيلوتي أمام ليفربول.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم أمام ليفربول، دون لاعبه الفرنسي، فيرلاند ميندي، بالإضافة لغياب توني كروس وأوريلين تشواميني وماريانو دياز.

فيما لن يشارك مع ليفربول كل من إبراهيما كوناتيه، ولويس دياز وتياجو ألكانتارا، وآرثر ميلو، رامزي.

وكان ليفربول تواجه أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال الماضي، ونجح ريال مدريد في حصد اللقب الأوروبي.

ويأتي ليفربول في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني.