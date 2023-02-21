التظلمات تتأخر والزمالك يستعد للترجى بدون الثلاثى الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك فى انتظار حسم لجنة التظلمات قرارها بشأن قيد الصفقات الجديدة أملا في انضمام اللاعبين لبعثة الفريق المغادرة إلى تونس.

وقال شبانة أنه بعدما تم الإعلان خلال الأيام الماضية أن اجتماع اللجنة سيكون الاثنين بمقر اتحاد الكرة، لم يحدث الأمر، وهو ما أثار عضب مسئولي القلعة البيضاء.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: من الواضح ان اللجنة ستأخذ بعض الوقت لتجهيز حيثياتها

فى اتخاذ القرار سواء بإقرار القيد او عدمه وهو ما يعنى ان اللاعبين الثلاثة بلحاج ومنسى ومحمود شبانة لن يلحقوا بمباراة الترجي.

واضاف شبانة لم نتابع مشاركة الثلاثى مع الزمالك لنتحدث عن تأثيرهم والأهم ان يعود نجوم الفريق مثل زيزو وشيكابالا والجزيرى وفتوح بمستواهم وذلك سيكون اهم كثيرا .

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