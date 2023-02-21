موعد مباراة نابولي و آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق نابولي اليوم نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم على ستاد دوتش بانك بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أبطال أوروبا.

ويدخل نابولي بمعنويات مرتقعه في ظلال تحقيق سلسلة العديد من الانتصارات في بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا المرتقبة.

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تشكيل نابولي المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: لورينزو - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا- كيم مين جاي.

خط الوسط: أندريه أنجيسا - إليف إلماس -لوبوتكا.

وفي الهجوم: بوليتانو - كفاراتسخيليا - أوسيمن.

موعد مباراة نابولي ضد فريق آينتراخت فرانكفورت

من المقرر ان تنطلق المباراة مساءاليوم

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فريق آينتراخت فرانكفورت

الثلاثاء الموافق 21 من فبراير 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الأمارات العربية .

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على بي ان سبورت القطرية ، على الهواء مباشرة ويتولي التعليق على أحداث المباراة خليل البلوشي .

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