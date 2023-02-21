الهلال السعودي يواجه فولاد الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، التي أجريت اليوم الثلاثاء، الهلال السعودي في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني.

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ومن المقرر أن تكون مباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان الإيراني، يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، بينما يلتقي الشباب مع الدحيل على ملعب الثمامة، في الدوحة العاصمة القطرية.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما أمس بدور الـ16 من البطولة.

بينما تأهل فريق فولاد خوزستان الإيراني على حساب فريق الفيصلي السعودي بعد التغلب عليه بهدف دون رد.

وعلى الجانب الأخر وقع فريق الشباب السعودي في مواجهة صعبة للغاية مع فريق الدحيل القطري،

وستقام أيضًا يوم الخميس المقبل على ملعب محايد في دولة قطر التي تستضيف منافسات دور الـ8.

وتأهل فريق الشباب إلى الدرو الحالي على حساب فريق ناساف كارشي الأوزبكي بعد الفوز عليه بثنائية دون رد، بينما تأهل الدحيل القطري على حساب مواطنه الريان بعد هزيمته بركلات الترجيح.

ون المقرر أن تقام مباراة نصف النهائى يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير، على أن يتأهل الفائز لخوض النهائي ضد أوراوا اليابانى فى 29 أبريل و6 مايو المقبلين الذي يقام بنظام الذهاب والعودة.