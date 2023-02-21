تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد ليفربول الإنجليزي في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، للاقتراب خطوة من بطاقة التأهل وتسهيل مهمته في لقاء العودة على أرضه.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردى، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الريال ضد الريدز في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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