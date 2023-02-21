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موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يحل فريق غزل المحلة ضيفًا ثقيلًا على فريق الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الممتاز.

 

 ترتيب الإسماعيلي وغزل المحلة قبل المباراة:

 يحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما الإسماعيلي يحتل المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة في بطولة الدوري.

 

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 تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة غزل المحلة:

 حارس مرمى: محمد فوزي.

 

 خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد هاشم – باهر المحمدي.

 

 خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبدالسميع – محمد الشامي.

 

 خط الهجوم: فراس شواط – عمر الساعي.

 

 موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري:

 من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

 القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

 تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 2 وتعد القناة الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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