موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق غزل المحلة ضيفًا ثقيلًا على فريق الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الإسماعيلي وغزل المحلة قبل المباراة:

يحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما الإسماعيلي يحتل المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة في بطولة الدوري.

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة غزل المحلة:

حارس مرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد هاشم – باهر المحمدي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبدالسميع – محمد الشامي.

خط الهجوم: فراس شواط – عمر الساعي.

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري:

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 2 وتعد القناة الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري الممتاز.

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