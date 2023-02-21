تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل ليفربول الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الألماني المخضرم يورجن كلوب رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

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ويأمل فريق الريدز الخروج من لقاء اليوم بنتيجة جيدة لتسجيل مهمته في مباراة العودة التي ستكون خارج الديار.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

موعد مباراة ليفربول ريال مدريد اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد:

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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