موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي في المواجهة المنتظرة التي ستجمع بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

موقف ليفربول وريال مدريد قبل المباراة:

ويدخل فريق ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إذ يأمل الريدز الخروج بنتيجة جيدة لتسجيل مهمته في مباراة العودة التي ستكون خارج الديار.

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وعلى الجانب الآخر، سيدخل فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي بهدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، للاقتراب خطوة من بطاقة التأهل وتسهيل مهمته في لقاء العودة على أرضه.

موعد مباراة ليفربول ريال مدريد اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 12 بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد:

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

كما ستذاع المواجهة عبر قنوات Match Football 2 وBT Sport 1 HD وMax Sport 3 HD وSuperSport Premier League وSky Sport Football Italia.

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